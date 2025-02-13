Калининградстат: зарплата жителей региона за год увеличилась на 15,9%

В ноябре 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата жителей региона составила 66 831,1 ₽ Как сообщает Калининградстат в своём докладе о социально-экономическом развитии региона, за год она увеличилась на 15,9%, но по сравнению с октябрём 2024 года понизилась на 1,5%.