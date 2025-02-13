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Калининградстат: зарплата жителей региона за год увеличилась на 15,9%

Самую высокую зарплату получали работники, занятые в сфере сельского и лесного хозяйства.

В ноябре 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата жителей региона составила 66 831,1 ₽ Как сообщает Калининградстат в своём докладе о социально-экономическом развитии региона, за год она увеличилась на 15,9%, но по сравнению с октябрём 2024 года понизилась на 1,5%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, составила 105,7% к уровню ноября 2023 года и 97,3% — к уровню октября 2024-го.

Самую высокую зарплату в ноябре получали работники, занятые в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства. Их зарплата составляет 101 287,5 ₽ (в сфере рыболовства — 299 261,4 ₽). На втором месте находятся сотрудники, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью (109 731,7 ₽), а на третьем — деятельностью в области информации и связи (94 416,7 ₽).