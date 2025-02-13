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Хоценко поручил внедрить интеллектуальную транспортную систему в Омске

Интеллектуальные контроллеры появятся на 20 участках дорог.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Омске продолжат внедрять интеллектуальную транспортную систему по поручению губернатора Виталий Хоценко. Все работы будут проведены за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

На 20 участках дорог в городе установят интеллектуальные контроллеры, которые позволят удаленно корректировать работу светофорных объектов, в частности изменять продолжительность фаз.

В Омске до конца года запланирована установка 36 детекторов транспорта, которые считывают трафик и помогают анализировать загруженность дорог.

Дополнительно будут установлены четырех новых модуля для функционирования единой платформы управления транспортной системой:

— «Модуль координированного управления дорожным движением» — позволит обеспечить работу светофоров в координации по принципу «зеленой волны», корректировку объектов в группах по заданным оператором суточным планам;

— «Модуль транспортного прогнозирования и моделирования» — позволит выполнять моделирование поведения транспортных потоков на основании данных о загруженности отдельных частей дорожной сети;

— «Модуль контроля эффективности ИТС» — позволит формировать, редактировать, выгружать отчеты ключевых показателей эффективности работы ИТС, например, изменение интенсивности движения;

— «Модуль электронного КСОДД (комплексной схемы организации дорожного движения)» — обеспечивает отображение мероприятий, предусмотренных КСОДД и возможность их корректировки.

Ранее «КП Омск» сообщала, что мэрия ищет подрядчика, который установит новые павильоны на 12 остановках.