Хоценко поручил внедрить интеллектуальную транспортную систему в Омске

В 2025 году в Омске продолжат внедрять интеллектуальную транспортную систему по поручению губернатора Виталий Хоценко. Все работы будут проведены за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства Омской области.