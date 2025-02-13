В Ростовской области на 30 суток закрыли мясокомбинат из-за найденного скотомогильника

По данным из СПАРК, в Ростовской области зарегистрированы две компании с названием ООО «Конгресс-555». Одна из них занимается торговлей зерном, а другая ориентирована на производство мясной продукции как от животных, так и от птицы. Оба юрлица зарегистрированы в Сальске, их директор — Омархаджи Матаев.