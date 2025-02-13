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В Ростовской области на 30 суток закрыли мясокомбинат из-за найденного скотомогильника

В Ростовской области деятельность мясокомбината была приостановлена из-за обнаружения скотомогильника на его территории.

Об этом сообщил Россельхознадзор 13 февраля.

Работа мясоперерабатывающего предприятия ООО «Конгресс-555» была остановлена сроком на 30 дней по решению суда.

На участке, принадлежащем организации, был найден скотомогильник свыше 20 тонн бесконтрольно складируемых останков крупного рогатого скота.

По данным из СПАРК, в Ростовской области зарегистрированы две компании с названием ООО «Конгресс-555». Одна из них занимается торговлей зерном, а другая ориентирована на производство мясной продукции как от животных, так и от птицы. Оба юрлица зарегистрированы в Сальске, их директор — Омархаджи Матаев.

Согласно информации от Росельхознадзора, нарушения ветеринарного законодательства со стороны мясопереработчиков фиксировались и ранее. В ведомстве отметили, что «компаниям предлагалось осуществить все необходимые меры для предотвращения правонарушений, которые могут способствовать распространению особо опасных заболеваний».