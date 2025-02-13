В Новосибирске перешли к комплексному развитию территорий

— Все проекты КРТ подлежат рассмотрению постоянно действующей комиссией в мэрии Новосибирска. С ноября прошлого года по четырнадцати проектам (общая площадь участков — 75,6 гектара) приняты положительные решения, три отправлены на доработку. По инициативе правообладателя, то есть без проведения торгов, планируется реализовать 43 проекта на общей площади сто гектаров. В рамках КРТ предполагается построить девять детсадов, три школы с последующей передачей муниципалитету, а также помещения для дополнительного образования детей. На это будет направлено десять миллиардов рублей внебюджетных средств. В стадии проектирования находятся тринадцать школ и шесть детсадов, — сообщил участникам заседания РДКС Евгений Улитко.