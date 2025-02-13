В Новосибирске перешли к комплексному развитию территорий

По данным регионального министерства строительства, общая площадь отобранных для КРТ земельных участков составляет 761,5 гектара, на которых планируется возвести 5,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. При этом будет ликвидировано 154,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
— Современный тренд — применение комплексного подхода при освоении площадок: параллельно с жильем ведется строительство социальной, инженерной, дорожной инфраструктур. Механизм КРТ — эффективный и действенный инструмент, который позволяет создавать комфортные условия для жителей региона, в первую очередь Новосибирска, — отметил на пресс-конференции первый заместитель главы регионального минстроя Дмитрий Тимонов.
На расширенном заседании ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» (РДКС), состоявшемся в конце прошлого года в новосибирском пресс-центре ТАСС, областной министр строительства Дмитрий Богомолов отметил, что теперь жилье можно возводить только вместе с созданием социальной и транспортной инфраструктур. В прошлом году на эти цели направлено 14,2 миллиарда рублей средств застройщиков. Построены пять школ и двенадцать детских садов.
Прежде действовавший механизм развития застроенных территорий применяться больше не будет — соответствующая глава исключена из Градостроительного кодекса РФ, завершается реализация последних договоров. Изменения, внесенные в правила землепользования и застройки, предусматривают жилищное строительство исключительно в рамках КРТ. При реализации таких проектов предусмотрен ряд существенных условий для застройщиков, направленных на обеспечение территорий социальными объектами, транспортной инфраструктурой.
Строительные компании, в свою очередь, через торги получают самый ценный ресурс — земельные участки, количество которых в городах и районных центрах ограничено.
Кроме того, механизм КРТ позволяет более оперативно решать проблему расселения аварийных и ветхих домов.
— Комплексное развитие территорий позволяет расселять дома вне зависимости от даты признания их аварийными. Если заключен договор КРТ, расселение определяется сроками, указанными в договоре, — отметил начальник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Денис Ковалев.
В рамках комплексного развития территорий застройщики уже потратили на расселение граждан из аварийного жилищного фонда в Новосибирске 2,4 миллиарда рублей.
В Законодательном собрании области не один год шло обсуждение условий, которые должны выполнять застройщики, участвующие в КРТ. Реализация проектов буксовала, в том числе из-за низкой рентабельности освоения предлагаемых территорий.
В Новосибирске, по словам заместителя мэра — начальника департамента строительства и архитектуры Евгения Улитко, заключено двенадцать договоров по КРТ. Общая площадь освоения — 41 гектар. Четыре проекта по строительству 85 тысяч «квадратов» в Калининском районе областного центра уже осуществляются. В числе застройщиков — как новосибирские, так и иногородние компании.
На заседании комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам были представлены изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах регулирования в сфере КРТ Новосибирской области». Ими, в частности, предложено наделить правительство региона полномочиями по определению оператора КРТ и заключению с ним соглашений.
— Приводя областной закон в соответствие с федеральным законодательством, нужно понимать, каким должен быть алгоритм, общий для всех муниципалитетов, — подчеркнул депутат Вячеслав Илюхин.
Это, например, касается возведения социальных объектов.
— Если муниципалитет намерен построить соцобъект самостоятельно, то убирает это условие из договора КРТ — цена на землю высокая. Если условиями конкурса предусмотрено возложить это обязательство на застройщика, то цена будет учитывать компенсацию этих расходов, — пояснил первый заместитель главы регионального минстроя Дмитрий Тимонов.
Опять же достаточно примеров, когда многоквартирный дом построен, а рядом нет школы и детского сада.
— Все проекты КРТ подлежат рассмотрению постоянно действующей комиссией в мэрии Новосибирска. С ноября прошлого года по четырнадцати проектам (общая площадь участков — 75,6 гектара) приняты положительные решения, три отправлены на доработку. По инициативе правообладателя, то есть без проведения торгов, планируется реализовать 43 проекта на общей площади сто гектаров. В рамках КРТ предполагается построить девять детсадов, три школы с последующей передачей муниципалитету, а также помещения для дополнительного образования детей. На это будет направлено десять миллиардов рублей внебюджетных средств. В стадии проектирования находятся тринадцать школ и шесть детсадов, — сообщил участникам заседания РДКС Евгений Улитко.
Пять проектов КРТ осуществляет правительство Новосибирской области через регионального оператора — Агентство развития жилищного строительства (АРЖС). В 2023 году началась реализация флагманского проекта КРТ — в ближайшие десять лет в микрорайоне «Клюквенный» на площади в двести гектаров возведут более одного миллиона квадратных метров жилья. Здесь уже открыли железнодорожную остановочную платформу, что стало одним из этапов формирования транспортной доступности для жителей микрорайона. Пригородное железнодорожное сообщение соединило поселок Клюквенный с остановками «Новосибирск-Главный» и «Пригородный простор».
Также в числе крупных проектов КРТ — «Устье реки Ини», где участки начнут выставлять на торги в конце первого квартала 2025 года. На территории в 166 гектаров возле Бердского шоссе в ближайшие десять лет планируется построить 1,2 миллиона квадратных метров жилья, пять детских садов, четыре школы, два моста и объекты дорожной инфраструктуры, благоустроить общественные зоны и набережную.
Новый жилой район «Смарт Сити» появится к 2035 году в Советском районе Новосибирска, между наукоградом Кольцово и Академгородком. Объявлен тендер на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации и строительство объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктур. Документацию предполагается подготовить к февралю 2026 года, а объекты ввести в эксплуатацию в 2027-м. «Планируемый срок объявления торгов на право застройки первых земельных участков — март 2025 года», — сообщили в АРЖС.
Кроме возведения шестисот тысяч квадратных метров жилья, необходимо создать инфраструктуру для инновационной деятельности, построить три детских сада, две общеобразовательные школы, спортивные объекты, учреждение здравоохранения. Также разрабатывается проект благоустройства парковой зоны площадью около сорока гектаров.
Прямая речь
Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска:
— Для развития города определены участки, подлежащие реновации, — в том числе производственные площадки, территории, занятые частным сектором и ветхим аварийным жилищным фондом. Открытость и прозрачные правила аукционов позволяют нам привлекать инвесторов и застройщиков к комплексному развитию этих территорий. Реальная конкуренция дает возможность значительно увеличить цену продажи участков.