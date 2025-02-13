Трассу М-4 перекроют из-за ремонта Аксайского моста

В 2024 году на федеральной трассе ремонтировали два путепровода на 1056-м и 1060-м км. Также после завершения курортного сезона в прошлом году дорожники начали ремонтировать участок трассы с 1038-го по 1063-й км. К концу 2024 года было отремонтировано 17 км. С начала весны 2025 года дорогу снова продолжат делать, планируется отремонтировать 8 км трассы до начала курортного сезона.