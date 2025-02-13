Трассу М-4 перекроют из-за ремонта Аксайского моста

Ремонт путепровода на 1062-м км федеральной трассы начнут в ближайшие дни. Ремонтные работы Аксайского моста проведут в два этапа.
Во время первого этапа будет ограничен проезд по прямому направлению на юг, движение перебросят на встречное направление с сохранением трех полос движения. Заверить работы первого этапа хотят к лету 2025 года.
Как сообщает Емельянов, на втором этапе движение снова переведут на прямое направление с сохранением четырех полос. Полностью отремонтировать мост планируют до конца текущего года.
Эксперт рассказывает, что из-за интенсивного трафика по федеральной трассы в связи с закрытыми на юге России аэропортами дорожное полотно и путепроводы стали изнашиваться быстрее.
В 2024 году на федеральной трассе ремонтировали два путепровода на 1056-м и 1060-м км. Также после завершения курортного сезона в прошлом году дорожники начали ремонтировать участок трассы с 1038-го по 1063-й км. К концу 2024 года было отремонтировано 17 км. С начала весны 2025 года дорогу снова продолжат делать, планируется отремонтировать 8 км трассы до начала курортного сезона.