Рустам Минниханов ознакомился с достижениями АПК на выставке «Казань Агро»

Заинтересовали Раиса РТ и достижения Татарского НИИ сельского хозяйства. Так, ему сообщили, что четыре сорта яровой пшеницы и один сорт ячменя института включены в госсортоиспытания по Казахстану. Более того, в этом году НИИ начинает селекцию сои и рапса.