За год количество фитнес-клубов в Перми выросло на 5%

Согласно исследованию FitnessData, средний чек в сфере фитнеса за 2024 год вырос примерно на 10%. В 2ГИС рассказали, что средняя стоимость месячного абонемента в фитнес-клуб Перми составляет 2348 ₽ Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен. Как сообщают представители бизнеса в сфере фитнеса, услуги в спортцентрах в прошлом году подорожали на 15−30%. «Рынок фитнеса в России за 2024 год заработал больше 260 млрд руб. И связано это с повышением цен (11%), открытием новых объектов и ростом клиентской базы (9%). Нельзя сказать, что это связано только с тем, что стало заниматься больше людей, с популярностью здорового образа жизни. Наши затраты растут быстрее, чем наши доходы, и рост цен в этом году будет продолжаться. Расходы и фонд оплаты труда — это две наши основные статьи. Коммунальные платежи вырастут в этом году значительно, поэтому и стоимость основных услуг будет расти как минимум пропорционально», — отмечает коммерческий директор СК «Спортхолл» Алексей Медведев.