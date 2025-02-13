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Узбекистан и Россия будут сотрудничать в сфере кинопроизводства

Глава республики утвердил соответствующее соглашение.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым утвердил межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, сообщает Минюст РУз.

«Согласно постановлению, утверждено соглашение между правительствами Узбекистана и Российской Федерации о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства», — говорится в сообщении.

Соглашение подписали 27 мая 2024 года в Ташкенте в рамках визита в Узбекистан президента России Владимира Путина.

В соответствии с постановлением, министерство культуры Узбекистана определено уполномоченным органом, ответственным за реализацию данного международного соглашения.

«Кабинету министров Узбекистана и руководителям соответствующих министерств и ведомств обеспечить контроль за реализацией положений настоящего международного договора после его вступления в силу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиеев
кино