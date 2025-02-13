Эксперты зафиксировали рост спроса на вторичное жильё в Омской области

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в России в январе составила 7,7 млн рублей, а квадратный метр стоил 133 тыс. рублей. Самые дорогие квартиры традиционно в Москве (34,8 млн рублей в среднем), Сочи (14,2 млн рублей) и Санкт-Петербурге (12 млн рублей). Самое доступное жилье оказалось в Смоленске, Ульяновске и Брянске (по 4,1 млн рублей). В Омске средняя цена квартиры на «вторичке» составила 5,6 млн рублей, а стоимость квадратного метра — 108 тысяч рублей.