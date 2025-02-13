Эксперты зафиксировали рост спроса на вторичное жильё в Омской области

В январе 2025 года россияне стали активнее покупать квартиры на вторичном рынке. По словам аналитиков, спрос на готовое жильё вырос на 10% по сравнению с январём прошлого года. Больше всего увеличился интерес к однокомнатным квартирам и студиям.
Согласно исследованию, интерес к покупке жилья на вторичном рынке больше всего увеличился в Кемерово (+38%), Москве (+36%), Липецке (+30%), Новосибирске (+27%), Санкт-Петербурге и Грозном (+26%). В Омске спрос в целом вырос на 12%, причем на однокомнатные квартиры — сразу на 38%.
Количество объявлений о продаже готового жилья увеличилось на 3% по сравнению с прошлым годом. Больше всего выросло число двухкомнатных (+6%) и трёхкомнатных (+5%) квартир. Самый значительный рост предложения зафиксирован в Улан-Удэ (+48%), Омске (+38%), Грозном (+33%), Кемерово (+27%), Самаре (+26%) и Челябинске (+23%).
Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в России в январе составила 7,7 млн рублей, а квадратный метр стоил 133 тыс. рублей. Самые дорогие квартиры традиционно в Москве (34,8 млн рублей в среднем), Сочи (14,2 млн рублей) и Санкт-Петербурге (12 млн рублей). Самое доступное жилье оказалось в Смоленске, Ульяновске и Брянске (по 4,1 млн рублей). В Омске средняя цена квартиры на «вторичке» составила 5,6 млн рублей, а стоимость квадратного метра — 108 тысяч рублей.