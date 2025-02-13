В Самаре в 2027 году планируют открыть межвузовский кампус

Межвузовский кампус в Самаре ориентировочно появится в 2027 году. Работа над этим проектом идет уже несколько лет. В 2023 году власти представили эскиз кампуса, который появится возле стадиона «Солидарность Самара Арена».
В 2024 году площадку для будущего кампуса осмотрел замминистра науки и высшего образования РФ. Власти рассчитывают, что благодаря появлению кампуса в Самаре появится еще одно ядро, вокруг будут строиться дома, появляться места для отдыха
Планируется, что кампус будет рассчитан на 5000 мест. Он станет импульсом для развития взаимодействия вузов и научных учреждений с бизнесом и крупными предприятиями.