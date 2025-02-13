В Самаре в 2027 году планируют открыть межвузовский кампус

В 2024 году площадку для будущего кампуса осмотрел замминистра науки и высшего образования РФ. Власти рассчитывают, что благодаря появлению кампуса в Самаре появится еще одно ядро, вокруг будут строиться дома, появляться места для отдыха и т. д.