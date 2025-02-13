Запрет на строительство микроквартир дойдёт и до Приморья

Запрет на строительство микроквартир (студий), уже действующий в Москве, в перспективе может быть распространён на все регионы, сообщает ИА PrimaMedia. Нарезка малогабаритных квартир влечет за собой появление не совсем комфортных в среднесрочной перспективе мест для проживания.
Рост предложения микроквартир был характерен для столичных регионов, прежде всего для Москвы и Санкт-Петербурга. На определенной стадии студии занимали достаточно большую часть рынка.
В Москве запрет на проектирование объектов с однокомнатными квартирами площадью менее 28 «квадратов» и двухкомнатными квартирами площадью менее 44 «квадратов» вступил в силу с августа 2024 года, в Московской области — с 1 января 2025 года. ДОМ.РФ позже начал исключать такое жилье из проектов комплексного развития территории (КРТ) в рамках аукционов.
Мы давно говорили о том, что строительство таких квартир должно быть строго регулируемо. Но был выбран мягкий путь, и сегодня каждый регион имеет возможность самостоятельно принять решение о запрете или разрешении строительства студий. Москва, Московская область уже запретили. Думаю, что постепенно мы увидим такую тенденцию в масштабе всей страны,
— сказал в интервью РИА Новости (18+) руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.
По данным «Дом.РФ», в стадии строительства на данный момент находятся примерно 2,3 млн квартир, 53% из них — студии и однокомнатные квартиры, 33% — двухкомнатные квартиры.
«То есть более 85% — квартиры комнатностью две комнаты и менее. При этом в структуре домохозяйств преобладают семьи с одним-двумя детьми. Для них проживание в однокомнатной квартире, конечно, не лучший вариант. Но при выборе квартир они, конечно, исходили из финансовых возможностей. И застройщики резали площадь квартир, чтобы сделать по цене более доступными эти варианты», — пояснил Гольдберг, объясняя популярность студий.
Рост предложения микроквартир был характерен для столичных регионов, прежде всего для Москвы, Санкт-Петербурга, возможно еще для Краснодара. На определенной стадии студии занимали достаточно большую часть рынка.