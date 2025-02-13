Запрет на строительство микроквартир дойдёт и до Приморья

«То есть более 85% — квартиры комнатностью две комнаты и менее. При этом в структуре домохозяйств преобладают семьи с одним-двумя детьми. Для них проживание в однокомнатной квартире, конечно, не лучший вариант. Но при выборе квартир они, конечно, исходили из финансовых возможностей. И застройщики резали площадь квартир, чтобы сделать по цене более доступными эти варианты», — пояснил Гольдберг, объясняя популярность студий.