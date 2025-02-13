Сочи планирует принять 70 тысяч туристов за три февральских дня

С 14 по 16 февраля на курорте ожидается около 70 тысяч туристов. Февральский отдых в Сочи в 2025 году также популярен, как и годом ранее, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на мэрию.
По данным пресс-службы администрации Сочи, загрузка отелей, гостиниц и санаториев с пятницы по воскресенье составит порядка 67%. В горах курорта еще выше — 75%. При этом уточняется, что сейчас в Сочи работают 667 коллективных средств размещения гостей на 92 места. Среди них 140 крупных гостиничных комплекса, баз отдыха и пансионатов, 476 небольших отелей и гостевых домов, а также 51 здравница.
За январь 2025 года курорт посетили свыше 711 тысяч туристов, что на 5,4% больше, чем в том же месяце 2024 года.
Статистика последнего десятилетия показывает, что спрос на отдых в Сочи устойчиво растет. Исключением стал лишь 2020 год, когда наблюдался спад из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Сочи назван самым популярным курортом России в 2025 году.