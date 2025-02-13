Сочи планирует принять 70 тысяч туристов за три февральских дня

По данным пресс-службы администрации Сочи, загрузка отелей, гостиниц и санаториев с пятницы по воскресенье составит порядка 67%. В горах курорта еще выше — 75%. При этом уточняется, что сейчас в Сочи работают 667 коллективных средств размещения гостей на 92 места. Среди них 140 крупных гостиничных комплекса, баз отдыха и пансионатов, 476 небольших отелей и гостевых домов, а также 51 здравница.