Цены на проезд выросли в Хабаровске в феврале

Частные перевозчики повысили тарифы на автобусные маршруты в Хабаровске. Стоимость проезда на некоторых направлениях изменилась с 9 февраля, новые повышения запланированы на ближайшие дни. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным управления промышленности, транспорта и связи, тариф на маршрут № 71−1 с 9 февраля составляет 55 рублей, а на маршрут № 27 с 12 февраля — 50 рублей.
С 17 февраля стоимость проезда на маршруте № 30 увеличится до 50 рублей. Последнее повышение запланировано на 19 февраля — тариф на маршрут № 71−2 вырастет до 55 рублей.