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Цены на проезд выросли в Хабаровске в феврале

Новые тарифы уже ввели на нескольких автобусных маршрутах.

Источник: Комсомольская правда

Частные перевозчики повысили тарифы на автобусные маршруты в Хабаровске. Стоимость проезда на некоторых направлениях изменилась с 9 февраля, новые повышения запланированы на ближайшие дни. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным управления промышленности, транспорта и связи, тариф на маршрут № 71−1 с 9 февраля составляет 55 рублей, а на маршрут № 27 с 12 февраля — 50 рублей.

С 17 февраля стоимость проезда на маршруте № 30 увеличится до 50 рублей. Последнее повышение запланировано на 19 февраля — тариф на маршрут № 71−2 вырастет до 55 рублей.