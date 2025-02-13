В 2025 году в Самарской области купят 1100 квартир для детей-сирот

В ПФО подвели итоги программы по обеспечению жильем детей-сирот, и Самарскую область признали бесспорным лидером. В 2024 году в регионе 904 человека из числа детей-сирот получили собственные квартиры, а еще 13 — оформили социальные выплаты на жилье. Такие цифры предоставили в министерстве строительства Самарской области.
— В январе 2025 года еще 33 ребенка-сироты стали обладателями собственного жилья, — рассказала пресс-служба министерства.
Всего же в 2025 году квартиры получат 1100 детей-сирот. Еще 24 предоставят социальные выплаты, на которые они смогут купить жилье. А в Самаре уже начали проводить аукционы на покупку квартир для тех, кто стался без родителей.