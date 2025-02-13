Беларусь в 2024 году увеличила экспорт медицинских услуг более чем на 15%

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Ежегодно большое количество туристов приезжает в Беларусь не на отдых, но и для получения качественной медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции руководитель государственного проекта «Клиники Беларуси» Ян Бедушевский.
«С каждым годом медицинский туризм набирает все большую популярность среди иностранных граждан. Ежегодно в Беларусь приезжает большое количество туристов не только ради отдыха, но для получения высококвалифицированной медпомощи в клиниках и медцентрах нашей страны», — проинформировал он.
Так, по словам руководителя проекта, в 2024 году республику посетили более 160 тысяч граждан из 159 стран мира. Чаще всего по линии медицинского туризма приезжают из России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Молдовы, Армении, Грузии, Сирии, Германии, США, Израиля, Италии. Но более 60% от количества пациентов приходится на страны СНГ.
«По итогам 2024 года рост экспорта медицинских услуг составил более 15%. Иностранцев привлекают не только цены, но и качество оказываемых услуг. Часто пациенты приезжают на лечение к определенным специалистам с квалификацией мирового уровня. Скорость оказания медицинских услуг также имеет значение: приезжая в Беларусь, за относительно небольшую сумму дается возможность пройти обследование здесь и сейчас. Это позволяет начать лечение на более ранних стадиях», — добавил Бедушевский.
Популярные медуслуги
По информации эксперта, наиболее популярными направлениями медицинского туризма является трансплантология, онкология, кардиохирургия, пластическая хирургия, акушерство, нейрохирургия, травматология, диагностические обследования, профилактическое лечение, восстановление после перенесенных заболеваний, офтальмология, а также отдых в оздоровительных комплексах республики.