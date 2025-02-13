Беларусь в 2024 году увеличила экспорт медицинских услуг более чем на 15%

«По итогам 2024 года рост экспорта медицинских услуг составил более 15%. Иностранцев привлекают не только цены, но и качество оказываемых услуг. Часто пациенты приезжают на лечение к определенным специалистам с квалификацией мирового уровня. Скорость оказания медицинских услуг также имеет значение: приезжая в Беларусь, за относительно небольшую сумму дается возможность пройти обследование здесь и сейчас. Это позволяет начать лечение на более ранних стадиях», — добавил Бедушевский.