ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Туристический потенциал Узбекистана представят на хоккейном матче во Владивостоке, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.
Болельщики хоккейных команд «Адмирал» и «Автомобилист», матч между которыми состоится сегодня, смогут познакомиться с богатой культурой и традициями республики.
«В рамках мероприятия, организованного в честь “Года туризма Узбекистана в России”, гости смогут погрузиться в атмосферу восточного гостеприимства. У входа на “Фетисов Арену” развернется настоящая кулинарная мастерская, где каждый сможет увидеть, как готовится национальное блюдо Узбекистана — плов, и, конечно, попробовать его», — говорится в сообщении.
Также делегация Комитета по туризму подготовила множество активностей.
«Информационные стенды расскажут о туристических возможностях Узбекистана, там же можно будет получить памятные сувениры. Также все желающие смогут испытать удачу и выиграть ценные призы», — говорится в сообщении.
Проект направлен на укрепление культурных связей и развитие туризма между Россией и Узбекистаном, добавили в пресс-службе ведомства.