Туристический потенциал Узбекистана представят на хоккейном матче во Владивостоке

«В рамках мероприятия, организованного в честь “Года туризма Узбекистана в России”, гости смогут погрузиться в атмосферу восточного гостеприимства. У входа на “Фетисов Арену” развернется настоящая кулинарная мастерская, где каждый сможет увидеть, как готовится национальное блюдо Узбекистана — плов, и, конечно, попробовать его», — говорится в сообщении.