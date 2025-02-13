Ричмонд
+1°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристический потенциал Узбекистана представят на хоккейном матче во Владивостоке

Делегация республики приготовит плов на «Фетисов Арене».

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Туристический потенциал Узбекистана представят на хоккейном матче во Владивостоке, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.

Болельщики хоккейных команд «Адмирал» и «Автомобилист», матч между которыми состоится сегодня, смогут познакомиться с богатой культурой и традициями республики.

«В рамках мероприятия, организованного в честь “Года туризма Узбекистана в России”, гости смогут погрузиться в атмосферу восточного гостеприимства. У входа на “Фетисов Арену” развернется настоящая кулинарная мастерская, где каждый сможет увидеть, как готовится национальное блюдо Узбекистана — плов, и, конечно, попробовать его», — говорится в сообщении.

Также делегация Комитета по туризму подготовила множество активностей.

«Информационные стенды расскажут о туристических возможностях Узбекистана, там же можно будет получить памятные сувениры. Также все желающие смогут испытать удачу и выиграть ценные призы», — говорится в сообщении.

Проект направлен на укрепление культурных связей и развитие туризма между Россией и Узбекистаном, добавили в пресс-службе ведомства.

туризм и отдых