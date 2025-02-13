Заряжающиеся от солнца светящиеся шнурки начали выпускать в Беларуси

Расширяют в Могилеве и перечень изделий, которые используются при пошиве одежды специального назначения. Это, например, лента и тесьма со световозвращающими нитями в составе. А абсолютная новинка — шнурки со светонакопительной нитью, которые выпускаются в разной цветовой гамме.