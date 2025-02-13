Заряжающиеся от солнца светящиеся шнурки начали выпускать в Беларуси

В Беларуси производят светящиеся шнурки, которые заряжаются от Солнца, сообщает БелТА.
Как рассказали на могилевском предприятии «Лента», ежегодно у них появляются новинки, в числе которых, например, изделия из высокомолекулярного полиэтилена, ленты с печатью «камуфляж», изделия с огнезащитной или водоотталкивающей пропитками, другие.
Расширяют в Могилеве и перечень изделий, которые используются при пошиве одежды специального назначения. Это, например, лента и тесьма со световозвращающими нитями в составе. А абсолютная новинка — шнурки со светонакопительной нитью, которые выпускаются в разной цветовой гамме.
— Чтобы шнурки засветились, достаточно оставить их на солнце или под искусственным светом на 10 минут, — прокомментировала представитель предприятия Татьяна Сафроненко.
Светящиеся шнурки молодые люди используют в качестве элементов одежды и обуви, необычного аксессуара.
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