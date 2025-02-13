В Омской области создадут новые условия для занятий спортом

В этом году в посёлке Нововаршавка будет обновлён стадион «Колос»: планируется установка нового ограждения и создание площадки для автомногоборья. В Павлоградке, на стадионе «Юбилейный», появятся новые трибуны. А в Саргатке установят универсальную спортивную площадку, которая будет подходить для различных видов спорта.