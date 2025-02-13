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В Омской области создадут новые условия для занятий спортом

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в регионе продолжат развивать спортивную инфраструктуру в рамках программы местных инициатив.

Благодаря ей жители смогут предложить и воплотить в жизнь проекты, которые важны для их населённых пунктов.

В этом году в посёлке Нововаршавка будет обновлён стадион «Колос»: планируется установка нового ограждения и создание площадки для автомногоборья. В Павлоградке, на стадионе «Юбилейный», появятся новые трибуны. А в Саргатке установят универсальную спортивную площадку, которая будет подходить для различных видов спорта.

Кроме того, новые объекты для активного отдыха построят в деревнях Тайчи Тевризского района и Солнцево Шербакульского района.