В Омской области создадут новые условия для занятий спортом

Благодаря ей жители смогут предложить и воплотить в жизнь проекты, которые важны для их населённых пунктов.
В этом году в посёлке Нововаршавка будет обновлён стадион «Колос»: планируется установка нового ограждения и создание площадки для автомногоборья. В Павлоградке, на стадионе «Юбилейный», появятся новые трибуны. А в Саргатке установят универсальную спортивную площадку, которая будет подходить для различных видов спорта.
Кроме того, новые объекты для активного отдыха построят в деревнях Тайчи Тевризского района и Солнцево Шербакульского района.