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Калининград занял 25-е место по объемом ввода жилья

Предыдущие показатели были превышены.

Источник: Правительство Калининградской области

Калининград превысил прошлогодние показатели и занял высокие позиции в России по объемам жилищного строительства.

В регионе введено в эксплуатацию 4 844 дома на 15 512 квартир. Общая площадь новостроек составила 1,221 млн квадратных метров, что превысило показатели предыдущего года. Планы по вводу жилья были полностью выполнены.

По объему жилищного строительства регион занял 25 место в стране, а по вводу жилья на одного жителя Калининградская область оказалась на пятом месте с показателем 1,181 квадратного метра на человека.

В 2025 году региону установили план по строительству жилья на уровне 1,217 млн квадратных метров.

недвижимость