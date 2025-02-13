Волгоградцам рассказали, за что можно получить налоговый вычет

Как сообщил «Волгоградской правде.ру» главный государственный инспектор отдела налогообложения, доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по Волгоградской области Владимир Зорников, налоговые вычеты делятся на несколько категорий. Стандартные можно получить на ребенка или оформить их на себя, если вы являетесь представителем льготных категорий граждан. Например, такие выплаты предусмотрены для участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
«Следующий вид налоговых вычетов — социальные, — говорит Владимир Зорников. — Сюда входят налоговые вычеты по оплате физкультурно-оздоровительных услуг, за медицинские услуги и приобретение медикаментов, за обучение на очном отделении: собственное, братьев, сестер, супругов и детей. Также есть вычеты на благотворительность, страхование здоровья и жизни и негосударственное пенсионное обеспечение».
Имущественные вычеты производятся при приобретении жилья, а инвестиционные доступны для владельцев брокерского счета — в частности, им предоставляется возможность не платить налоги с доходов от продажи ценных бумаг, если они были в собственности 3 года и больше.
«С 2024 года основная часть социальных вычетов — лечение, обучение, фитнес и негосударственное пенсионное обеспечение — закреплена одним документом, — акцентирует внимание специалист. — То есть для получения соответствующего вычета будет достаточно справки специальной утвержденной формы от поставщика услуг. В этом качестве может выступать негосударственный пенсионный фонд, лечебное учреждение или фитнес-центр. Мало того, каждая из этих организаций может оформить эту справку в электронном виде и направить ее напрямую в налоговый орган».