Волгоградцам рассказали, за что можно получить налоговый вычет

«С 2024 года основная часть социальных вычетов — лечение, обучение, фитнес и негосударственное пенсионное обеспечение — закреплена одним документом, — акцентирует внимание специалист. — То есть для получения соответствующего вычета будет достаточно справки специальной утвержденной формы от поставщика услуг. В этом качестве может выступать негосударственный пенсионный фонд, лечебное учреждение или фитнес-центр. Мало того, каждая из этих организаций может оформить эту справку в электронном виде и направить ее напрямую в налоговый орган».