Самарскую автошколу ДОСААФ продадут с молотка

В Самаре на торги выставили недвижимое имущество автошколы ДОСААФ. Имущество, выставленное на продажу, находится по адресу Кирова, 73 В.
Продавать будут 4-этажное здание школы с подземным гаражом, а также отдельно одноэтажный гараж, нежилое здание и мастерские для практики. Всего будет продано с молотка пять лотов, сумма которых превышает 67 млн рублей.
Уточняется, что есть несколько активных производств в отношении автошколы. Они связаны с долгами по налогам на сумму превышающую 10 млн рублей.
Начальник автошколы Александр Феденев считает, что выставлять имущество на продажу нужно через банкротство, а его не было.