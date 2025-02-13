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Самарскую автошколу ДОСААФ продадут с молотка

Росимущество выставило на торги принадлежащую школе недвижимость на сумму 67 млн рублей.

В Самаре на торги выставили недвижимое имущество автошколы ДОСААФ. Имущество, выставленное на продажу, находится по адресу Кирова, 73 В.

Продавать будут 4-этажное здание школы с подземным гаражом, а также отдельно одноэтажный гараж, нежилое здание и мастерские для практики. Всего будет продано с молотка пять лотов, сумма которых превышает 67 млн рублей.

Уточняется, что есть несколько активных производств в отношении автошколы. Они связаны с долгами по налогам на сумму превышающую 10 млн рублей.

Начальник автошколы Александр Феденев считает, что выставлять имущество на продажу нужно через банкротство, а его не было.