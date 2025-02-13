Мэрия Екатеринбурга выделит 5 миллионов на содержание площадки «Атмофеста»

Администрация Екатеринбурга выделит пять миллионов рублей на содержание и охрану площадки «Атмофеста». Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Вделанные средства будут направлены на обслуживание территорий до конца 2025 года. Работы будут выполнятся командой фестиваля. С ними уже заключен соответствующий контракт.
— Предмет: услуги по содержанию и охране площадки Международного фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест». Начальная цена контракта: 5 170 430 рублей, — сообщается в документации.
Напомним, что в 2024 году объекты фестиваля подверглись вандализму. Был разрушен фонтан, также украдены элементы благоустройства. Посетители «Атмофеста» оставляли мусор.
Напомним, что фестиваль ландшафтного искусства получил постоянную площадку. Теперь он проходит на берегу Городского пруда.