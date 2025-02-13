Стоимость квадратного метра жилья изменилась в Беларуси — кого коснется

Стоимость квадратного метра жилья скорректировали в Беларуси. Это связано с установленными новыми предельными нормативами стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для получения льготного жилищного кредита. Изменения регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 65 от 3 февраля 2025-го).
Так, с 14 февраля 2025-го предельный норматив стоимости «квадрата» общей площади жилого помещения для выдачи льготного кредита в «Беларусбанке» устанавливается в размерах от 1359 до 1968 белорусских рублей за метр квадратный.
Предельный норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья установлен с 1 января 2025-го и составляет 1563 белорусских рубля.
А еще самая дорогая квартира в Минске продана за 425 тысяч долларов.
Между тем экспорт медуслуг в Беларуси вырос на 15%, а чаще лечатся в стране россияне, китайцы и казахи.