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Стоимость квадратного метра жилья изменилась в Беларуси — кого коснется

В Беларуси изменили предельную стоимость квадратного метра жилья для льготных кредитов.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость квадратного метра жилья скорректировали в Беларуси. Это связано с установленными новыми предельными нормативами стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для получения льготного жилищного кредита. Изменения регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 65 от 3 февраля 2025-го).

Так, с 14 февраля 2025-го предельный норматив стоимости «квадрата» общей площади жилого помещения для выдачи льготного кредита в «Беларусбанке» устанавливается в размерах от 1359 до 1968 белорусских рублей за метр квадратный.

Предельный норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья установлен с 1 января 2025-го и составляет 1563 белорусских рубля.

А еще самая дорогая квартира в Минске продана за 425 тысяч долларов.

Между тем экспорт медуслуг в Беларуси вырос на 15%, а чаще лечатся в стране россияне, китайцы и казахи.