МНС предупредило о проверке доходов белорусов — вот кого коснется

Налоговик указал, что, прежде всего, на контроле будут представители бизнеса, подозревающиеся в сокрытии доходов. Например, проконтролируют коммерческие предприятия, которые успешно функционируют, но где зарплаты — «минималка», а у учредителей и топ-менеджмента — дорогостоящие авто и недвижимость.