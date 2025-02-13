МНС предупредило о проверке доходов белорусов — вот кого коснется

Министерство по налогам и сборам Беларуси анонсировало точечные проверки доходов белорусов. Подробнее в МНС рассказали на пресс-конференции в пресс-центре Дома прессы.
Так, по словам начальника главного управления налогообложения физических лиц министерства Андрея Ковалевского, в Беларуси пройдут точечные налоговые проверки. Во время проверки налоговыми органами анализируется большой массив информации о расходах, но проверяются не все белорусы.
— С проверками мы идем не к каждому белорусу, потому что это, наверное, неправильно, — указал он.
Налоговик указал, что, прежде всего, на контроле будут представители бизнеса, подозревающиеся в сокрытии доходов. Например, проконтролируют коммерческие предприятия, которые успешно функционируют, но где зарплаты — «минималка», а у учредителей и топ-менеджмента — дорогостоящие авто и недвижимость.