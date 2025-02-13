Многоэтажку незаконно возвели в частном секторе Нижнего Новгорода

Владелец участка Сергей утверждает, что строил дом исключительно для своей семьи. Он заявил, что является многоженцем и нуждается в просторном жилье. Однако местные жители сообщают, что на различных площадках уже появляются объявления о продаже квартир в этом здании. Кроме того, некоторым соседям предлагали приобрести доли в постройке.