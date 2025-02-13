На фоне непогоды в Новосибирске взлетели цены на такси

Об этом пишет издание Сиб.фм со ссылкой на информацию от читателей.
Стоимость поездок выросла практически в два раза, отмечают сибиряки. Так, при обычной цене маршрута в 220 рублей, одному из новосибирцев пришлось выложить 580 рублей за поездку.
Сильная метель привела к скачку цен на услуги такси в Новосибирске.
Об этом пишет издание Сиб.фм со ссылкой на информацию от читателей.
Стоимость поездок выросла практически в два раза, отмечают сибиряки. Так, при обычной цене маршрута в 220 рублей, одному из новосибирцев пришлось выложить 580 рублей за поездку.