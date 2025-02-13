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На фоне непогоды в Новосибирске взлетели цены на такси

Сильная метель привела к скачку цен на услуги такси в Новосибирске.

Об этом пишет издание Сиб.фм со ссылкой на информацию от читателей.

Стоимость поездок выросла практически в два раза, отмечают сибиряки. Так, при обычной цене маршрута в 220 рублей, одному из новосибирцев пришлось выложить 580 рублей за поездку.