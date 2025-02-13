В Воронежской области снова подорожали все виды бензина

В процентном отношении все виды бензина за минувшую неделю с 3 по 9 февраля подорожали одинаково — на 0,06 процента. А вот если все измерять непосредственно в рублях, то больше всего поднялся в цене бензин марки АИ-98 и выше — с 83,61 до 83,66 за литр. То есть на пять копеек.