В Воронежской области снова подорожали все виды бензина

В Воронежской области снова зафиксировали подорожание всех видов бензина и дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные Воронежстата.
В процентном отношении все виды бензина за минувшую неделю с 3 по 9 февраля подорожали одинаково — на 0,06 процента. А вот если все измерять непосредственно в рублях, то больше всего поднялся в цене бензин марки АИ-98 и выше — с 83,61 до 83,66 за литр. То есть на пять копеек.
Бензин марки АИ-95 поднялся в цене с 61,39 до 61,43 рубля — на четыре копейки. Меньше всего подорожал АИ-92. Цена на него поднялась на три копейки — с 56,24 до 56,27 рубля.
Дизельное топливо подорожало даже сильнее, чем бензин. Солярка поднялась с 65,77 до 65,85 рубля за литр. Она подорожала на восемь копеек, или на 0,13%.