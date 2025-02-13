В Крыму взошли почти 100% озимых зерновых

По словам Аксенова, прогнозная площадь сева ранних яровых культур под урожай этого года составляет почти 187 тысяч гектаров. Из них более 106 тысяч га отведено под посев ранних технических культур, почти 75 тысяч гектаров — под зерно и зернобобовые.