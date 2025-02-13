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В Крыму взошли почти 100% озимых зерновых

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Крымские аграрии получили 99,9% всходов озимых зерновых и технических культур на общей площади более полумиллиона гектаров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В Крыму получено 99,9% всходов озимых зерновых и технических культур на общей посевной площади свыше 543 тысяч гектаров: озимых — на площади свыше 505 тысяч гектаров; технических культур — на площади почти 36 тысяч гектаров», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, прогнозная площадь сева ранних яровых культур под урожай этого года составляет почти 187 тысяч гектаров. Из них более 106 тысяч га отведено под посев ранних технических культур, почти 75 тысяч гектаров — под зерно и зернобобовые.

Общая посевная площадь под урожай 2025 года в Крыму составляет порядка 810 тысяч га.

сельское хозяйство