На реализацию нацпроектов в Ростовской области выделили 51 млрд рублей

На реализацию национальных проектов в Ростовской области в 2025 году направят 51,2 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
В общей сложности для развития нацпроектов разработаны 42 региональных проекта.
«На их финансирование в 2025 году предусмотрено 51,2 млрд рублей, в том числе 28,6 млрд рублей — из федерального бюджета, 20,5 млрд рублей — из областного», — пояснили власти Ростовской области.
Основных показателей предполагается достичь в медицине, образовании, культуре, социальной защите, ЖКХ и других сферах. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь поручил держать на контроле все закупочные процедуры и шире применять автоматизированные системы. Такие решения позволят исключить ошибки во время проведения тендеров.