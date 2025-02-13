На реализацию нацпроектов в Ростовской области выделили 51 млрд рублей

Основных показателей предполагается достичь в медицине, образовании, культуре, социальной защите, ЖКХ и других сферах. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь поручил держать на контроле все закупочные процедуры и шире применять автоматизированные системы. Такие решения позволят исключить ошибки во время проведения тендеров.