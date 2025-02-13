Сколько будет стоить белорусский электромобиль, рассказал ученый

«Думаю, к июню будет окончательная ревизия, четкое понимание, куда мы придем. Сейчас опытная партия электромобилей проходит эксплуатационные испытания. Не удивляйтесь, если увидите в Минске эти пять электромобилей. Они ездят по дорогам общего пользования. Надеюсь, что мы получим положительные отзывы от водителей. Мы доработаем программное обеспечение и внесем изменения в конструкторские решения, чтобы сделать электромобиль более надежным и дешевым. Надеюсь, что мы найдем пути решения снижения себестоимости и выхода на проектную цену. Чтобы электромобиль вышел в серию, надо вложиться в оснастку, чуть-чуть перестроить производственные процессы у изготовителей компонентов. Это непросто, так что я прогнозировал бы по срокам начало следующего года», — подытожил Александр Белевич.