Сколько будет стоить белорусский электромобиль, рассказал ученый

В 2017 году был презентован первый белорусский электромобиль. С тех пор ученые значительно продвинулись вперед. Александр Белевич рассказал, в чем отличия белорусского электромобиля образца 2017 года от последних образцов.
«На электромобиль EХ50 заводом “БЕЛДЖИ” куплена лицензия. Завод имеет право вносить изменения в конструкцию и серийно выпускать электромобиль на базе кузова. Мы пришли к тому, что компонентная база должна быть своя, чтобы электромобиль был действительно белорусским. Сейчас компоненты разрабатываются в нашей стране», — отметил эксперт.
Локализация составляет около 70%. Особое внимание уделяется бортовой электронной системе электромобиля.
Сейчас идет работа с заводами по снижению цены для того, чтобы электромобиль был конкурентоспособным по стоимости.
«Мы бы хотели, чтобы электромобиль стоил около $25−30 тыс. Это та цена, при которой для рынка он будет считаться конкурентоспособным. Ведем работу с поставщиками, с изготовителями, чтобы выйти на эту цену. С точки зрения конструкции электромобиль не уступает китайским аналогам, теперь главное — цена», — отметил заместитель генерального директора.
Основным заводом-сборщиком является СЗАО «БЕЛДЖИ».
«А электроприводами занимается ОАО “Могилевлифтмаш” и входящий в его состав Могилевский завод “Электродвигатель”. Новополоцкий завод “Измеритель” поставляет нам всю силовую электронику. Также с нами работает “Первая аккумуляторная компания”, которая хорошо известна своими свинцовыми аккумуляторами. У них сейчас новое направление — литиевые аккумуляторы. Они помогают нам в этом вопросе. Это четыре наших основных партнера, — поделился Александр Белевич. — Дополнительно к нам подключится ОАО “Минский завод шестерен”. В ближайшей перспективе может принять участие ОАО “Экран” в части систем пассивной безопасности, в области радаров. Идет более глубокая локализация низковольтного электрооборудования электромобиля».
По его словам, стоит задача представить электромобили к маю.
«Думаю, к июню будет окончательная ревизия, четкое понимание, куда мы придем. Сейчас опытная партия электромобилей проходит эксплуатационные испытания. Не удивляйтесь, если увидите в Минске эти пять электромобилей. Они ездят по дорогам общего пользования. Надеюсь, что мы получим положительные отзывы от водителей. Мы доработаем программное обеспечение и внесем изменения в конструкторские решения, чтобы сделать электромобиль более надежным и дешевым. Надеюсь, что мы найдем пути решения снижения себестоимости и выхода на проектную цену. Чтобы электромобиль вышел в серию, надо вложиться в оснастку, чуть-чуть перестроить производственные процессы у изготовителей компонентов. Это непросто, так что я прогнозировал бы по срокам начало следующего года», — подытожил Александр Белевич.