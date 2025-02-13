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Доллар подешевел сразу на 6 копеек на торгах в Беларуси 13 февраля

Российский рубль вырос, а доллар, евро и юань снизились на торгах в Беларуси 13 февраля.

Источник: Комсомольская правда

По результатам валютных торгов белорусский рубль укрепился в валютной корзине по отношению к доллару, евро и юаню. Об итогах торгов сообщили на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так, после торгов сильнее всего упал курс американской валюты, снизившись на 1,87%. Сейчас за 1 доллар в среднем на бирже дают 3,2674 белорусского рубля.

Китайский юань стал легче на 1,85%. Его средневзвешенное выражение сейчас составляет 4,4693 белрубля за 10 юаней.

Евро потерял 0,61% во время торгов, в итоге за 1 евро в среднем предлагают 3,4096 белрубля.

А вот российский рубль прибавил 0,96%. По среднему курсу сейчас за 100 рублей РФ предлагают 3,5118 белрубля.

Тем временем МНС предупредило о проверке доходов белорусов — вот кого коснется.

А еще стоимость квадратного метра жилья изменилась в Беларуси — кого коснется.