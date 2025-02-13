В Самарской области усилят работу по привлечению инвесторов в муниципалитетах

Власти Самарской области работают над улучшением условий для бизнеса в муниципальных образованиях. На совещании правительства под руководством вице-губернатора Антона Емельяненко обсудили, как помочь предпринимателям и сделать регион более привлекательным для инвесторов. В обсуждении участвовали главы районов представители регионального Минэкономразвития, Агентства стратегических инициатив, а также эксперты из Башкортостана.