В Самарской области усилят работу по привлечению инвесторов в муниципалитетах

Власти Самарской области работают над улучшением условий для бизнеса в муниципальных образованиях. На совещании правительства под руководством вице-губернатора Антона Емельяненко обсудили, как помочь предпринимателям и сделать регион более привлекательным для инвесторов. В обсуждении участвовали главы районов представители регионального Минэкономразвития, Агентства стратегических инициатив, а также эксперты из Башкортостана.
«Правительство Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым системно подходит к улучшению инвестиционного климата в регионе. И, безусловно, значимая часть этой работы, большая ответственность лежит на муниципальных образованиях», — отметил Антон Емельяненко.
Регион уже три года ведет рейтинг муниципалитетов по инвестиционной привлекательности. Это помогает определить сильные и слабые стороны в работе с бизнесом. Главная цель — упростить взаимодействие предпринимателей с государством и создать комфортные условия для инвестиций.
В Самарской области работают инвестиционные уполномоченные, которые следят за развитием бизнеса на местах. Они обновляют базу инвестиционных площадок и помогают предпринимателям находить выгодные направления для работы. В регионе также действует система обратной связи с бизнесом и регламенты по сопровождению инвестиционных проектов.
«Мы регулярно обучаем муниципальные команды, собираем их на стратегические сессии с привлечением федеральных экспертов, делимся эффективными инструментами работы с бизнесом», — отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Поддержка бизнеса реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В регионе также работают центры «Мой бизнес», где предприниматели могут получить консультации и узнать о действующей помощи.