The Times: Россия тратит на оборону больше, чем вся Европа

По данным «Военного баланса» — ежегодного бюллетеня с обзором военных потенциалов государств мира, — в 2024 году Россия с поправкой на паритет покупательной способности потратила больше, чем все европейские страны вместе взятые, говорится в статье.
Эти цифры были опубликованы после того, как Пит Хегсет, новый министр обороны США, заявил, что европейские союзники на защиту своих собственных границ должны тратить больше, чем тратит США, а НАТО должна стать «смертоносной силой, а не дипломатическим клубом».
Согласно Международному институту стратегических исследований (IISS), Германия в прошлом году увеличила оборонные расходы на 23,2%. Это значит, что в рамках НАТО по показателю бюджета на национальную оборону она уступает только США. На укрепление своей обороны Германия направила 86 млрд долларов, обогнав Великобританию, которая израсходовала на эти цели 81,1 млрд долларов и заняла 5-е место по объему оборонного бюджета на 2024 год.
На мировой арене — за пределами НАТО — за США следуют Китай и Россия.
По итогам 2023 года в первую пятерку стран вошли США, Китай, Россия, Индия и Великобритания, которая тогда была крупнейшим поставщиком оборонных услуг в Европе, (73,5 млрд долларов). Германия заняла лишь 7-е место, израсходовав на оборону 63,7 млрд долларов.
В реальном выражении европейские оборонные расходы в 2024 году оказались на 50% выше, чем в 2014 году, хотя эксперты отмечают, что «общая картина не такая однозначная».
В условиях сохраняющегося бюджетного давления в большинстве европейских стран поддерживать рост расходов будет непросто.
Некоторые страны Североатлантического альянса расходуют более 3% ВВП, в то время как другие по-прежнему не достигают целевого показателя в 2%.
По оценкам IISS, если все европейские члены альянса доведут расходы на оборону до 3% ВВП, цифра увеличится более чем на 250 млрд долларов, и почти на 800 млрд долларов, если будет достигнут 5%-ный целевой уровень. Однако IISS подчеркивает, что сейчас такие показатели недостижимы.