The Times: Россия тратит на оборону больше, чем вся Европа

Согласно Международному институту стратегических исследований (IISS), Германия в прошлом году увеличила оборонные расходы на 23,2%. Это значит, что в рамках НАТО по показателю бюджета на национальную оборону она уступает только США. На укрепление своей обороны Германия направила 86 млрд долларов, обогнав Великобританию, которая израсходовала на эти цели 81,1 млрд долларов и заняла 5-е место по объему оборонного бюджета на 2024 год.