«Тираспольтрансгаз» приобретает природный газ на торговой платформе в Кишиневе — Минэнерго

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Компания «Тираспольтрансгаз» второй день подряд приобретает природный газ на торговой платформе в Кишиневе, утвержденной Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) (Bursa Română de Mărfuri Est), сообщили в Министерстве энергетики Молдовы.
«Размещение торговых ордеров осуществляется через акционерное общество “Молдовагаз”, материнскую компанию ООО “Тираспольтрансгаз”, на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям», — уточнили в ведомстве.
В Минэнерго объяснили, что «Молдовагаз» действует как агент «Тираспольтрансгаза», поскольку эта компания не является участником рынка природного газа и не имеет соответствующей лицензии от НАРЭ. Закупки происходят на рынке в режиме «на сутки вперед». Таким образом, ООО «Тираспольтрансгаз» заранее оплатило акционерному обществу «Молдовагаз» стоимость приобретенного газа и транспортировки газа ООО «Вестмолдтрансгаз», отметили в Минэнерго.
В ведомстве заверили, что цены на бирже являются прозрачными и публикуются на биржевой платформе: для 11 и 12 февраля 2025 года, когда были проведены сделки, цена составила около 1360 леев/МВтч, или примерно 70 евро/МВтч, это эквивалентно 740 евро за тысячу кубометров (без НДС).
Объемы природного газа, приобретенные ООО «Тирасполтрансгаз» за эти два дня, составляют 2,6 миллиона кубометров и 2,7 миллиона кубометров — в общей сложности 5,3 миллиона кубометров.
Биржевые сделки облагаются налогом в соответствии с Налоговым кодексом Республики Молдова и включают НДС 8% на природный газ.
Ранее власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение разрешить транзит газа с границы с Республикой Молдова в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. Европейский трейдер будет поставлять 3 миллиона кубометров природного газа в сутки в течение 16 дней, начиная с 13 февраля.