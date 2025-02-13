Беларусь планирует бурить скважины в Северной Осетии

После чего добавил, что также белорусская сторона располагает современными технологиями и производит оборудование для водоочистки, водоподготовки и водоотведения. По его словам, некоторые отечественные предприятия работают в Краснодарском крае и готовы к сотрудничеству по вопросам проектирования и бурения водозаборных скважин.