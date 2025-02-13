Беларусь планирует бурить скважины в Северной Осетии

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Беларусь готова увеличить экспорт продуктов питания и транспортной техники в Северную Осетию, а также помочь в создании электрозарядной инфраструктуры российскому региону, сообщил вице-премьер республики Виктор Каранкевич, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, нынешний визит главы Северной Осетии Сергея Меняйло является весьма своевременным, так как за прошлый год было зафиксировано снижение объемов товарооборота между республиками. Сейчас перед Минском и Владикавказом стоит задача «выйти на положительный крен».
Говоря о перспективах сотрудничества, вице-премьер заявил, что белорусские предприятия готовы обеспечить потребности региона в пассажирской, грузовой, коммунальной, дорожно-строительной и карьерной технике. Кроме того, отечественные компании могут оказать содействие в создании электрозарядной инфраструктуры в Северное Осетии — в том случае, если власти региона сочтут нужным приобрести электротранспорт.
«Беларусь располагает соответствующими компетенциями, успешно производит и уже более пяти лет эксплуатирует собственную зарядную инфраструктуру», — напомнил Каранкевич.
Еда и вода
Белорусская сторона считает стратегическим взаимодействие в сфере АПК. Заместитель премьера отметил, что и у Минска, и у Владикавказа есть свои сильные стороны в области сельского хозяйства, а Беларусь обладает существенным экспортным потенциалом продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.
«Мы готовы увеличить экспорт востребованных в вашем регионе продуктов питания», — констатировал он.
Каранкевич также напомнил, что Беларусь обладает серьезными наработками в животноводстве, племенном деле, семеноводстве, выращивании зерновых и овощных культур.
«Мы готовы предложить поставки высококачественных кормов и премиксов, белорусских ветпрепаратов, укомплектовать белорусским оборудованиеем молочные фермы, зерно-, овоще- и картофелехранилища», — подчеркнул вице-премьер.
После чего добавил, что также белорусская сторона располагает современными технологиями и производит оборудование для водоочистки, водоподготовки и водоотведения. По его словам, некоторые отечественные предприятия работают в Краснодарском крае и готовы к сотрудничеству по вопросам проектирования и бурения водозаборных скважин.
«Наши предприятия заинтересованы в поставках в регион современных станций обезжелезивания», — заключил Виктор Каранкевич.