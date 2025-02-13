Минниханов назвал районы Татарстана, где сократилось поголовье коров

Он также назвал и районы, где было сокращено поголовье дойных коров: Рыбно-Cлободский, Новошешминский, Лениногорский и Нурлатский. Речь идет, в том числе, и сокращении в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Основой причиной этого стала трудозатратность заготовки кормов. Чтобы разрешить данную ситуацию, в Татарстане было принято решение об увеличении размера субсидий на содержание дойного стада в таких хозяйствах, а также на покупку нового скота и строительство мини-ферм.