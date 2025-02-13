Минниханов назвал районы Татарстана, где сократилось поголовье коров

В этот четверг, 13 февраля, глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в коллегии Минсельхоза республики, посвященной итогам 2024 года.
«Год мы завершили с рекордными надоями молока — почти 2,3 миллиона тонн. Основная заслуга в этом наших традиционных лидеров Кукморского, Балтасинского, Атнинского, Сабинского и Мензелинского районов», — сказал Минниханов.
Он также назвал и районы, где было сокращено поголовье дойных коров: Рыбно-Cлободский, Новошешминский, Лениногорский и Нурлатский. Речь идет, в том числе, и сокращении в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Основой причиной этого стала трудозатратность заготовки кормов. Чтобы разрешить данную ситуацию, в Татарстане было принято решение об увеличении размера субсидий на содержание дойного стада в таких хозяйствах, а также на покупку нового скота и строительство мини-ферм.