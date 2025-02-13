Жилая высотка с квартирами- «сосисками» строится в Минске

Это будет дом переменной этажностью от 12 до 25 этажей. Квартиры в котором жильцы смогут объединять в одну. Но еще типичные планировки квартир в этой многоэтажке представлены так называемыми «сосисками» или «пеналами». Такие квартиры имеют вытянутые формы и иногда — только одно окно.