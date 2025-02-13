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Жилая высотка с квартирами- «сосисками» строится в Минске

СМИ опубликовали проект нового жилого дома в Минске с квартирами- «пеналами».

Источник: Комсомольская правда

Стала известна проектировка нового жилого дома в Минске с квартирами- «сосисками», пишет Blizko.by по данным газеты «Звязда».

Так, в газете опубликовали проектную декларацию на новый дом в минском микрорайоне Лебяжий, получивший название «Гранд Кристал» (Grand Crystal).

Это будет дом переменной этажностью от 12 до 25 этажей. Квартиры в котором жильцы смогут объединять в одну. Но еще типичные планировки квартир в этой многоэтажке представлены так называемыми «сосисками» или «пеналами». Такие квартиры имеют вытянутые формы и иногда — только одно окно.

В микрорайоне Лебяжий в Минске начали строительство жилого дома переменной этажности. Фото: blizko.by с сайта.

Стоимость квадратного метра в «Гранд Кристал» составляет от 1790 до 2100 долларов по курсу Нацбанка. Однокомнатные квартиры имеют площадь от 29 до 44 квадратных метров, «двушки» от 52 до 95 квадратов, а «трешки» — от 83 квадратных метров.

Тем временем самая дорогая квартира в Минске продана за 425 тысяч долларов.

А еще стоимость квадратного метра жилья изменилась в Беларуси — кого коснется.