Часть обменников в России приостановили работу после обвала доллара

Из-за резкого снижения курса доллара в России стали закрываться пункты обмена валют: их владельцы решили взять «тайм-аут», чтобы не распродать всю валюту по низкой цене и дождаться изменения ситуации. Между тем суммарный объем торгов на российском рынке акций вырос до максимальных с марта 2022 года значений. Впрочем, экономисты не видят перспектив долгосрочного укрепления позиций отечественной валюты и полагают, что вскоре доллар вновь будет торговаться на уровне 96−100 рублей. Что происходит с долларом в России — в материале «Газеты.Ru».