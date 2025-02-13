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Крым и аэропорт Пулково свяжут скоростной трассой — Хуснуллин

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. К аэропорту Пулково по поручению президента России Владимира Путина строят транспортную развязку. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

«На трассе М-11 “Нева” по поручению президента строим транспортную развязку к аэропорту Пулково. Уже создан бесшовный, бессветофорный путь от Санкт-Петербурга до Башкортостана и Севастополя. Он в том числе проходит по трассе М-11», — написал Хуснуллин.

Таким образом, в новую дорожную систему добавится новая развязка. Над проектом работает «Автодор». Теперь можно будет быстро и безопасно добираться до аэропорта.

«Пассажиропоток в Петербург постоянно растет. Дорога позволит создать нужный альтернативный маршрут к Пулково по скоростной трассе, а значит, и сэкономит время в пути», — добавил чиновник.

Дорожники уже приступили к устройству фундаментов будущих путепроводов. Новая дорога пересекает Пулковское шоссе и примыкает к въезду в аэропорт.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым открыт новый участок дороги, который сократит время в пути от Санкт-Петербурга до Севастополя. Дорога до Крымского моста протяженностью почти 120 км соединяет М-4 «Дон» с трассой «Таврида».