Крым и аэропорт Пулково свяжут скоростной трассой — Хуснуллин

«На трассе М-11 “Нева” по поручению президента строим транспортную развязку к аэропорту Пулково. Уже создан бесшовный, бессветофорный путь от Санкт-Петербурга до Башкортостана и Севастополя. Он в том числе проходит по трассе М-11», — написал Хуснуллин.