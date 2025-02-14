По 30 000 рублей: приморцы получили счета за ЖКХ и обомлели — фото

Жителям Приморского края пришли огромные счета за электроэнергию после разделения тарифов по диапазонам. У некоторых суммы в квитанциях перевалили за 30 тысяч рублей.
Принцип новых тарифов заключается в том, что чем больше пользуешься электричеством, тем дороже стоимость 1 киловатта. Минимальный тариф сохраняется только для тех, кто тратит до 3900 кВт/ч в месяц.
Такие нормы оказались непосильны для жителей частных домов, которые оснащены электрическим отоплением. По словам людей, на обогрев дома площадью 100 квадратных метров с электрокотлом уходит в два раза больше электричества, пишет Tg-канал «newsvl.ru» (18+).
Люди пишут в соцсетях:
«Откуда такие деньги?»;
«На газ переходите»;
«Углем топить начнут опять».