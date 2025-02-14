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По 30 000 рублей: приморцы получили счета за ЖКХ и обомлели — фото

«Откуда такие деньги?», — возмущаются люди в соцсетях.

Источник: PrimaMedia.ru

Жителям Приморского края пришли огромные счета за электроэнергию после разделения тарифов по диапазонам. У некоторых суммы в квитанциях перевалили за 30 тысяч рублей.

Принцип новых тарифов заключается в том, что чем больше пользуешься электричеством, тем дороже стоимость 1 киловатта. Минимальный тариф сохраняется только для тех, кто тратит до 3900 кВт/ч в месяц.

Такие нормы оказались непосильны для жителей частных домов, которые оснащены электрическим отоплением. По словам людей, на обогрев дома площадью 100 квадратных метров с электрокотлом уходит в два раза больше электричества, пишет Tg-канал «newsvl.ru» (18+).

Люди пишут в соцсетях:

«Откуда такие деньги?»;

«На газ переходите»;

«Углем топить начнут опять».

ЖКХ