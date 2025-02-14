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Нацбанк заметно снизил курс доллара и курс евро на 14 февраля перед выходными

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро и курс доллара, но поднял курс российского рубля на 14 февраля, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банке назвали курсы валют на 13 февраля 2025 года, четверг. В итоге курс доллара и курс евро понижены, а курс российского рубля немного повышен.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на пятницу, 14 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2674 белорусского рубля, 1 евро — 3,4051 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5118 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, которые действовали в четверг, 13 февраля, курс евро и курс доллара уменьшились, а курс российского рубля вырос в пятницу, 14 февраля. Ощутимее изменился в сторону уменьшения курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0622 белрубля, евро потерял 0,0492 белрубля, а курс российского рубля повысился на 0,0333 белрубля.

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