Нацбанк заметно снизил курс доллара и курс евро на 14 февраля перед выходными

Национальным банке назвали курсы валют на 13 февраля 2025 года, четверг. В итоге курс доллара и курс евро понижены, а курс российского рубля немного повышен.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 14 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2674 белорусского рубля, 1 евро — 3,4051 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5118 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали в четверг, 13 февраля, курс евро и курс доллара уменьшились, а курс российского рубля вырос в пятницу, 14 февраля. Ощутимее изменился в сторону уменьшения курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0622 белрубля, евро потерял 0,0492 белрубля, а курс российского рубля повысился на 0,0333 белрубля.
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