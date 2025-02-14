В Казани признан аварийным дом конца XIX века по улице Муштари

Из кадастрового номера 16:50:011105:376 следует, что речь идет о доме № 6а по улице Муштари — построенном в 1892 году двухэтажном кирпичном здании общей площадью 376,1 кв. метра.
Рядом с аварийным домом (по адресу: ул. Муштари, д. 6) находится школа № 6 с углубленным изучением иностранных языков. Она занимает здание бывшего епархиального училища, построенное в 1892—1899 годах.
Решение о признании дома аварийным принято на основании технического заключения ООО «Горжилремпроект». Здание должен быть расселено в течение шести лет — до начала 2031 года.
Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани поручено после расселения ограничить доступ к опасной зоне возле здания.