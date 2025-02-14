MET Group начнет 14 февраля поставки газа в Молдавию

Европейская энергетическая компания MET Group сообщила о начале поставок газа в Молдавию, запланированном на 14 февраля 2025 года.
«Согласно краткосрочному соглашению, поставки газа молдавским домохозяйствам начнутся завтра, 14 февраля 2025 года. Мы рады, что достигли решения, которое способствует энергетической безопасности страны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарской MET Group.
Таким образом, Молдавия получит доступ к надежным источникам газа, что должно позитивно сказаться на ситуациях с энергоснабжением в регионе. В заявлении подчеркивается, что достигнуть этого удалось благодаря значительному вкладу операторов транспортных систем из ЕС, Украины и Молдовы.
Ранее сообщалось, что пять стран Европы в январе покупали энергоносители у России, заплатив за поставки нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) 1,2 млрд евро. Крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива в ЕС стала Франция.