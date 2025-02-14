MET Group начнет 14 февраля поставки газа в Молдавию

Таким образом, Молдавия получит доступ к надежным источникам газа, что должно позитивно сказаться на ситуациях с энергоснабжением в регионе. В заявлении подчеркивается, что достигнуть этого удалось благодаря значительному вкладу операторов транспортных систем из ЕС, Украины и Молдовы.