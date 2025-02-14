Хрущёвки во Владивостоке: сносить нельзя, реставрировать

Нет ни одного современного российского города, на улицах которого нет сереньких советских пятиэтажных хрущёвок. Хрущёвки — относительно дешёвое в постройке и эксплуатации жильё, застройка которого проводилась с 50-х по 70-е годы предыдущего века. Во Владивостоке более половины всего жилья представлено хрущёвками, а из них 30−40% — это хрущёвки первых «временных» серий, которым уже более 70 лет. Федеральные эксперты-архитектуроведы рассказывают, что советское малогабаритное жильё было способом быстро решить жилищную проблему в существующих экономических условиях. Предполагалось, что когда наступит коммунизм, таких жёстких ограничений не будет и ранние пятиэтажки и девятиэтажки будут в скором времени заменены более совершенным жильём.
Но это вовсе не значит, что по истечении срока эксплуатации дома должны были превратиться в тыкву. Наоборот, соблюдение строгих норм и технических требований строителями обеспечило долговечность советского жилищного фонда. Многие дома обветшали из-за отсутствия систематического ухода и ремонта, но это поправимо. Экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко утверждал, что для города первостепенно решение проблемы старого жилищного фонда путём реновации.
«Для эффективного и комплексного развития городских территорий Владивостоку необходима специальная программа реновации жилого фонда. Такая уже успешно реализуется в Москве. Считаю, что с учетом статуса и задач, стоящих перед Владивостоком, ему необходима подобная программа», — утверждал в своё время Виталий Веркеенко.
Отсутствие лифтов, мусоропроводов, низкие потолки, отличная слышимость и маленькие метражи квартир — всё это присуще хрущёвкам и по сей день, однако многие люди предпочитают их современным новостройкам, где точно такие же проблемы заложены в куда более высокую цену за квадратный метр. При этом добавляются проблемы, связанные с несоблюдением технических регламентов и нормативов, халатностью строителей и отсутствием каких-либо внятных гарантий от застройщика. Но сколько ещё смогут прослужить хрущёвки?
По мнению Никиты Токарева, архитектурного эксперта и директора московской Архитектурной школы МАРШ, несущие конструкции (стены, перекрытия, фундаменты) панельных домов советской постройки, не говоря уже о блочных и кирпичных зданиях, при надлежащей эксплуатации простоят 100−150 и более лет. Другое дело — инженерные системы, отделка, окна и кровля.
«25 лет — это срок службы инженерных систем или рулонной кровли без капремонта. Их износ в самом деле велик. Многие дома стоят без ремонта 30−40 лет, а качество стройки и продуманность конструкции из-за жёсткой экономии были весьма низкими — теперь это усложняет замену инженерных систем. Например, ради экономии трубы и провода заделывали в панели — сейчас их будет очень дорого и проблематично поменять».
Однако вечной архитектуры не бывает. Часто городские власти задумываются о сносе советских панельных домов. В больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, существует практика реновации жилищного фонда силами собственников. Жители сами составляют смету и оплачивают работы по модернизации. Примером такой реконструкции может быть дом № 32 по улице Мишина в Савеловском районе Москвы. Сумма реконструкции составила 250 млн рублей, включая надстройку дополнительных 5 этажей, продажа квартир на которых позволила окупить все расходы.
«За целостность памятников архитектуры общество готово отдавать большие деньги, а за поддержание в нормальном состоянии панельного дома имеет смысл платить до тех пор, пока строительство нового не окажется дешевле. Это же касается и “модернизации”, будь она вызвана износом или изменившимися требованиями, например, к экономичности эксплуатации».
Во Владивостоке такая практика вряд ли реализуема. Уж слишком велики затраты, особенно учитывая рост цен на строительные материалы и сложные климатические условия. Кроме того, в городе сохраняется большое количество зданий, имеющих историческую ценность, перестройка которых ограничена.
Помимо стареньких советских хрущёвок, в городе полно деревянных и каменных бараков, возведённых ещё в царские времена. Их снос и расселение сейчас является приоритетным, ведь советское жилищное наследие может прослужить ещё долго.
Председатель совета Ассоциации застройщиков Владивостокской городской агломерации Владимир Исаков так комментировал необходимость реновации или сноса старого жилья:
«Вопрос о сносе “хрущевок” во Владивостоке не стоит: в центральной части города огромное количество частного сектора, который и надо расселять. Это районы Голубиной пади, Дальпресса, Пушкинской и так далее. На расселение и застройку этих территорий хватит мощностей местных девелоперов без привлечения федеральных застройщиков. Сегодня остро стоит вопрос об уменьшении объемов жилого строительства в городе. Этот фактор сильно влияет на цену квадратного метра жилья».
Экс-мэр Виталий Веркеенко ещё в 2018 году отмечал, что во Владивостоке насчитывается 687 малоэтажных многоквартирных домов, построенных до 1960 года, износ которых оценивается в более чем 70%. Кроме того, панельная застройка 60-х и 70-х, около 403 многоквартирных домов, также в скором времени приблизится к состоянию ветхого жилья. Такие здания не включаются в программу капитального ремонта и требуют расселения. Общая площадь жилых помещений в городе Владивостоке, подлежащих расселению, по словам Веркеенко, на 2018 год составляла около 1,6 миллионов квадратных метров. На данный момент и того больше.
В 2025-м в городе решили реализовать программу комплексного развития территорий, которая подразумевает реновацию существующего старого жилищного фонда. Она предусматривает снос неаварийных многоквартирных домов с высокой степенью износа. Главное отличие от московской программы в том, что во Владивостоке проекты КРТ осуществляются чаще всего за счёт застройщиков, реализующих такие проекты, и регионального бюджета.
С каждым годом вопрос сноса аварийного и ветхого жилья с последующим расселением жителей становится всё более острым. Власти города сегодня активно внедряют механизм комплексного развития территорий, разрабатывая для Владивостока параметры для признания многоквартирного жилого дома подлежащим сносу. В противном случае к непродуманным районам с новостройками добавится проблема образования старых гетто.