Хрущёвки во Владивостоке: сносить нельзя, реставрировать

Нет ни одного современного российского города, на улицах которого нет сереньких советских пятиэтажных хрущёвок. Хрущёвки — относительно дешёвое в постройке и эксплуатации жильё, застройка которого проводилась с 50-х по 70-е годы предыдущего века. Во Владивостоке более половины всего жилья представлено хрущёвками, а из них 30−40% — это хрущёвки первых «временных» серий, которым уже более 70 лет. Федеральные эксперты-архитектуроведы рассказывают, что советское малогабаритное жильё было способом быстро решить жилищную проблему в существующих экономических условиях. Предполагалось, что когда наступит коммунизм, таких жёстких ограничений не будет и ранние пятиэтажки и девятиэтажки будут в скором времени заменены более совершенным жильём.