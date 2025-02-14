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Челябинская область вошла в число лидеров по росту зарплат

Вышло в свет исследование, посвященное изменения в заработных платах работников в разных российских регионах.

Срез рынка по данному вопросу провели эксперты СберАналитики. По их выкладкам, в 2024 году в целом по России доходы граждан выросли в среднем на 17,7%. Челябинская область попала в список регионов, где заработные платы работников росли наибольшими темпами. За год на Южном Урале этот показатель вырос на 22,2%. Таким образом регион оказался на 10 месте по динамике.

Обгоняет Челябинскую область в этом вопросе Татарстан, Удмуртия, Тульская область, Мордовия, Забайкальский край, Оренбургская, Костромская и Пензенская области.

экономика