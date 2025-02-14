Челябинская область вошла в число лидеров по росту зарплат

Срез рынка по данному вопросу провели эксперты СберАналитики. По их выкладкам, в 2024 году в целом по России доходы граждан выросли в среднем на 17,7%. Челябинская область попала в список регионов, где заработные платы работников росли наибольшими темпами. За год на Южном Урале этот показатель вырос на 22,2%. Таким образом регион оказался на 10 месте по динамике.