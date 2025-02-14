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В мэрии Владивостока рассказали, когда запустят троллейбусный маршрут в Снеговую Падь

В МЦУ Владивостока назвали ориентировочные сроки запуска нового троллейбусного маршрута, который соединит автовокзал с микрорайоном Снеговая Падь, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Вопрос о сроках открытия маршрута задала чиновникам местная жительница в telegram-чате главы городского округа. По словам представителя администрации Владивостока, запуск нового маршрута запланирован на конец первого — начало второго квартала 2025 года (то есть уже весной). На сегодняшний день идет приемка троллейбусов и поиск водительского состава.

Напоминаем, город закупил новые троллейбусы с автономным ходом движения — тянуть провода от кольца Багратиона к Снеговой Пади не понадобится. Помимо кондиционеров и систем отопления, USB-разъёмов для зарядки гаджетов, электронных информационных табло и прочих прелестей современных транспортных технологий, троллейбусы имеют систему дистанционного открывания дверей: пассажир может самостоятельно открыть дверь при входе в троллейбус.

В перспективе развития троллейбусной системы — возобновление линии в пригород, до ресторана «Лесная заимка».