В мэрии Владивостока рассказали, когда запустят троллейбусный маршрут в Снеговую Падь

Вопрос о сроках открытия маршрута задала чиновникам местная жительница в telegram-чате главы городского округа. По словам представителя администрации Владивостока, запуск нового маршрута запланирован на конец первого — начало второго квартала 2025 года (то есть уже весной). На сегодняшний день идет приемка троллейбусов и поиск водительского состава.