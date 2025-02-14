Первые новоселы Спутника готовятся к переезду

Первый дом жилого комплекса «DNS Сити», возведенный девелопером «DNS Девелопмент», уже введен в эксплуатацию. В ближайшее время 272 квартиры будут переданы владельцам. Как информирует Минвостокразвития, это крупнейший частный инвестиционный проект в Приморье с вложениями 99 млрд рублей. На территории 125 гектаров появятся 60 многоквартирных домов, две школы, два детсада, парк, экобульвар и велодорожки.
Для удобства жителей внедрены цифровые решения «умного города»: система видеонаблюдения, мобильное приложение и ситуационный центр. Планируется создание «Соседского центра» для общения жителей.
Строительство ускорено благодаря индустриальной системе домостроения — завод ДСК «Приморье» производит железобетонные панели, что позволяет возводить секцию дома за неделю.
Министр Алексей Чекунков отметил, что уже заявлено свыше миллиона квадратных метров жилья в рамках развития ТОР «Надеждинская». Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что проект получает поддержку на всех уровнях, включая инженерные коммуникации и газовую котельную.
Первые новоселы скоро заселят квартиры, а проект продолжит расширяться, создавая комфортную городскую среду.