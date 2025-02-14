Первые новоселы Спутника готовятся к переезду

Первый дом жилого комплекса «DNS Сити», возведенный девелопером «DNS Девелопмент», уже введен в эксплуатацию. В ближайшее время 272 квартиры будут переданы владельцам. Как информирует Минвостокразвития, это крупнейший частный инвестиционный проект в Приморье с вложениями 99 млрд рублей. На территории 125 гектаров появятся 60 многоквартирных домов, две школы, два детсада, парк, экобульвар и велодорожки.