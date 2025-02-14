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Жительница Норильска отсудила 680 тысяч рублей за дом, который не доставили

Женщина хотела купить модульный дом за 435 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Норильска отсудила у предпринимателя более 680 тысяч рублей за недоставленный модульный дом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В марте 2023 года женщина решила приобрести модульный дом. В интернет-магазине она нашла трехмодульный вариант за 435 тысяч рублей. Она внесла предоплату в размере 50% (217,5 тысяч рублей).

В установленный срок дом не был доставлен. На требование вернуть средства ей отказали.

Помогли специалисты Роспотребнадзора, через иск взыскав с предпринимателя ИП Бадалян Т. М. более 680 тысяч рублей.

Ранее жительница Красноярского края отсудила трехкратную стоимость ботинок.

недвижимость