Жительница Норильска отсудила 680 тысяч рублей за дом, который не доставили

Жительница Норильска отсудила у предпринимателя более 680 тысяч рублей за недоставленный модульный дом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В марте 2023 года женщина решила приобрести модульный дом. В интернет-магазине она нашла трехмодульный вариант за 435 тысяч рублей. Она внесла предоплату в размере 50% (217,5 тысяч рублей).
В установленный срок дом не был доставлен. На требование вернуть средства ей отказали.
Помогли специалисты Роспотребнадзора, через иск взыскав с предпринимателя ИП Бадалян Т. М. более 680 тысяч рублей.
Ранее жительница Красноярского края отсудила трехкратную стоимость ботинок.