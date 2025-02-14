Когда в Казахстане появятся беспилотные авто, ответили в Минтранспорта

Напомним, что ранее министр транспорта Марат Карабаев ответил, кто будет нести ответственность за ДТП с участием автономных автомобилей. По его словам, законодательной базы на этот случай в Казахстане пока нет, но ее разработают по мере развития технологий беспилотных авто и их применения на территории Казахстана.