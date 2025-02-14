Когда в Казахстане появятся беспилотные авто, ответили в Минтранспорта

Как нам ответили в пресс-службе Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта, в настоящее время не реализуются активные меры по развитию беспилотного транспорта.
По мере развития этой сферы мы готовы адаптировать законодательную и инфраструктурную базы для интеграции беспилотных технологий в автодорожную отрасль страны.
В список необходимых мер для успешного внедрения автономных автомобилей, по словам министерства, входят:
- адаптация дорожной инфраструктуры;
- обеспечение стабильного и быстрого интернет-соединения на дорогах.
В рамках национального проекта «Доступный интернет» планируется, что к 2027 году 100 процентов республиканских и областных дорог будут охвачены мобильным интернетом, что является важным шагом для поддержки беспилотного транспорта.
Напомним, что ранее министр транспорта Марат Карабаев ответил, кто будет нести ответственность за ДТП с участием автономных автомобилей. По его словам, законодательной базы на этот случай в Казахстане пока нет, но ее разработают по мере развития технологий беспилотных авто и их применения на территории Казахстана.
Это подчеркивают и в пресс-службе Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан. По их словам, такие аспекты, как определение ответственности в случае ДТП, требуют дополнительного рассмотрения совместно с заинтересованными государственными органами.
Таким образом, на текущий момент начинают предприниматься шаги в направлении развития беспилотного транспорта, однако многие вопросы, включая законодательное регулирование и готовность автомобильных дорог к реалиям беспилотного транспорта, требуют дальнейшей проработки.