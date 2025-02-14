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Когда в Казахстане появятся беспилотные авто, ответили в Минтранспорта

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев заявил, что в Казахстане планируют ввести программу для поддержки электромобилей и внедрения беспилотных авто. Редакция Tengri Auto узнала в Министерстве транспорта, какие решения принимаются для развития беспилотного транспорта в стране.

Источник: Tengrinews

Как нам ответили в пресс-службе Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта, в настоящее время не реализуются активные меры по развитию беспилотного транспорта.

По мере развития этой сферы мы готовы адаптировать законодательную и инфраструктурную базы для интеграции беспилотных технологий в автодорожную отрасль страны.

отметили в пресс-службе Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан

В список необходимых мер для успешного внедрения автономных автомобилей, по словам министерства, входят:

  • адаптация дорожной инфраструктуры;
  • обеспечение стабильного и быстрого интернет-соединения на дорогах.

В рамках национального проекта «Доступный интернет» планируется, что к 2027 году 100 процентов республиканских и областных дорог будут охвачены мобильным интернетом, что является важным шагом для поддержки беспилотного транспорта.

отметили в пресс-службе

Напомним, что ранее министр транспорта Марат Карабаев ответил, кто будет нести ответственность за ДТП с участием автономных автомобилей. По его словам, законодательной базы на этот случай в Казахстане пока нет, но ее разработают по мере развития технологий беспилотных авто и их применения на территории Казахстана.

Это подчеркивают и в пресс-службе Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан. По их словам, такие аспекты, как определение ответственности в случае ДТП, требуют дополнительного рассмотрения совместно с заинтересованными государственными органами.

Таким образом, на текущий момент начинают предприниматься шаги в направлении развития беспилотного транспорта, однако многие вопросы, включая законодательное регулирование и готовность автомобильных дорог к реалиям беспилотного транспорта, требуют дальнейшей проработки.

отметили в пресс-службе
экономика