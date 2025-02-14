В Уфе подешевела аренда квартир

По России дешевле всего в январе 2025 года снять квартиру можно было в Брянске (18 тысяч рублей в месяц), Кирове (20 тысяч рублей), Ульяновске (22 тысячи рублей), Ярославле, Иванове и Саратове (по 23 тысячи рублей), Смоленске и Воронеже (по 24 тысячи рублей).