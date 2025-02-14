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В Уфе подешевела аренда квартир

В Уфе начали снижаться цены на аренду квартир. За последние три месяца стоимость снизилась на 7%. Сейчас средний ценник на съем в башкирской столице равен 25 тысячам рублей, сообщает «Авито. Недвижимость».

Источник: Башинформ

Между тем, несмотря на снижение стоимости, растет предложения. Относительно декабря 2024 года предложений на рынке долгосрочной аренды стало больше на 13%. Спрос увеличился настолько же.

По России дешевле всего в январе 2025 года снять квартиру можно было в Брянске (18 тысяч рублей в месяц), Кирове (20 тысяч рублей), Ульяновске (22 тысячи рублей), Ярославле, Иванове и Саратове (по 23 тысячи рублей), Смоленске и Воронеже (по 24 тысячи рублей).

Самые высокие цены — в Москве (70 тысяч рублей), Хабаровске (45 тысяч рублей), Сочи (40 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (39 тысяч рублей).

экономика
недвижимость